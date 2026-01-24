Фонт вновь стал кандидатом в президенты «Барсы»: «Месси — лучший в истории. Первым делом после победы я позвоню ему и представлю план»

«Первым делом я позвоню Месси, он лучший в истории. Я представлю ему план, который для него приготовили в “Барсе”. У плана трехмерное значение: спортивное, экономическое-коммерческое и институциональное. План действий на первые 100 дней ясен», — заявил Фонт.
Кандидат в президенты «Барсы» также дал понять, что его приоритет — оставить Ханси Флика во главе команды, а Хави возвращаться не намерен, поскольку чувствует себя обманутым.
«Ханси — большой профессионал. И он будет рад, когда мы выиграем, у него будет лучшая поддержка», — сказал Фонт.
По итогам встречи совета директоров каталонского клуба было принято решение провести выборы 15 марта. Новый президент «блауграны» официально вступит в должность 1 июля.