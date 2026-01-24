Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Вест Хэм
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.27
П2
3.08
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.18
П2
3.48
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.10
П2
6.40
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.40
П2
5.30
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.10
X
12.75
П2
25.00
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.77
П2
2.21
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.49
П2
1.66
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.40
П2
3.15
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.46
П2
2.10
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.47
П2
2.76
Футбол. Англия
18:00
Манчестер Сити
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.02
П2
9.50
Футбол. Испания
18:15
Валенсия
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.16
П2
3.13
Футбол. Франция
19:00
Ренн
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.02
П2
4.70
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.74
П2
4.90
Футбол. Англия
20:30
Борнмут
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.85
X
4.06
П2
1.93
Футбол. Германия
20:30
Унион Б
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.49
X
3.32
П2
2.24
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.06
П2
2.72
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Монако
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.06
П2
1.81
Футбол. Италия
22:45
Лечче
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.09
П2
2.03
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.87
X
4.27
П2
1.88
Футбол. Франция
23:05
Марсель
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.93
П2
3.60

Фонт вновь стал кандидатом в президенты «Барсы»: «Месси — лучший в истории. Первым делом после победы я позвоню ему и представлю план»

Виктор Фонт снова стал кандидатом в президенты «Барселоны» и начал предвыборную кампанию.

«Первым делом я позвоню Месси, он лучший в истории. Я представлю ему план, который для него приготовили в “Барсе”. У плана трехмерное значение: спортивное, экономическое-коммерческое и институциональное. План действий на первые 100 дней ясен», — заявил Фонт.

Кандидат в президенты «Барсы» также дал понять, что его приоритет — оставить Ханси Флика во главе команды, а Хави возвращаться не намерен, поскольку чувствует себя обманутым.

«Ханси — большой профессионал. И он будет рад, когда мы выиграем, у него будет лучшая поддержка», — сказал Фонт.

По итогам встречи совета директоров каталонского клуба было принято решение провести выборы 15 марта. Новый президент «блауграны» официально вступит в должность 1 июля.