Каранка о том, что Роналду «почти в слезах отвечал Моуринью, когда тот отчитывал его перед командой в “Реале”: “Жозе хотел показать: я ругаю тебя при всех, потому что доверяю больше всег

Каранка стал гостем программы El Cafelito, где ведущий Хосеп Педрероль напомнил предысторию конфликта португальцев.
«В матче Кубка против “Валенсии” Моуринью устроил разнос Криштиану. А Криштиану ответил при всех: “Я ведь так тебя поддерживал…”, — почти со слезами на глазах», — сказал Педрероль.
"У меня избирательная память. Возможно, Жозе сказал это именно для того, чтобы вызвать такую реакцию. Я ругаю тебя при всей команде, потому что именно тебе я доверяю больше всего.
Все решения, которые принимал Жозе, и которые принимали мы, тренерский штаб, были ради блага команды", — сказал Каранка.