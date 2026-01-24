Слот про 2:3 с «Борнмутом»: «Поражение в добавленное время после спасения с 0:2 — это жестоко. “Ливерпуль” подолгу контролировал игру, во 2-м тайме — полное доминирование. Но мы&

Я чувствовал, что если мы отыграем один мяч, то сможем сравнять. Мы были рядом, создавали многообещающие моменты. Во втором тайме — полное доминирование. Будет справедливо отметить, что игра была более открытой в последние 10 минут, я видел, что мои футболисты подустали, потому что после предыдущего матча прошло всего два дня. Наверное, это были лучшие 10 минут в исполнении соперника.