Хавбек «Борнмута» Адли о голе «Ливерпулю» на 95-й: «Это результат командной работы. Ради таких моментов мы и играем в футбол. Мы провели очень хороший матч против сильного соперника»

"Думаю, как я уже говорил раньше, мы играем в футбол ради таких моментов. Люди приходят именно за этим, и когда видишь всю эту радость — у персонала, у всех, кто работает в клубе, и у болельщиков, — понимаешь, что именно ради таких мгновений мы и играем в футбол.
Это сумасшедший момент. Со мной такое произошло впервые. Эмоции невероятные, но в целом это показывает характер команды. Думаю, мы провели очень хороший матч против крайне сильного соперника, а этот гол — результат работы всей команды. Я рад, что именно мне удалось его забить, от этого я счастлив еще больше. Я просто счастлив за команду", — сказал Адли.