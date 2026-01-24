Хавбек «Борнмута» Адли о голе «Ливерпулю» на 95-й: «Это результат командной работы. Ради таких моментов мы и играем в футбол. Мы провели очень хороший матч против сильного соперника»

"Думаю, как я уже говорил раньше, мы играем в футбол ради таких моментов. Люди приходят именно за этим, и когда видишь всю эту радость — у персонала, у всех, кто работает в клубе, и у болельщиков, — понимаешь, что именно ради таких мгновений мы и играем в футбол.