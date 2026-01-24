Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Марсель
2
:
Ланс
0
Все коэффициенты
П1
1.13
X
9.00
П2
21.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Вильярреал
0
:
Реал
0
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.75
П2
1.88
Футбол. Италия
перерыв
Лечче
0
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
4.10
X
2.25
П2
3.05
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Боруссия Д
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
2
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
0
:
Лорьян
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
1
:
Аугсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Хоффенхайм
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
РБ Лейпциг
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
3
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
6
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Осасуна
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Сандерленд
1
П1
X
П2

Хавбек «Борнмута» Адли о голе «Ливерпулю» на 95-й: «Это результат командной работы. Ради таких моментов мы и играем в футбол. Мы провели очень хороший матч против сильного соперника»

Полузащитник «Борнмута» Амин Адли высказался о победном голе «Ливерпулю» на 95-й минуте матча АПЛ (3:2).

Источник: Спортс"

"Думаю, как я уже говорил раньше, мы играем в футбол ради таких моментов. Люди приходят именно за этим, и когда видишь всю эту радость — у персонала, у всех, кто работает в клубе, и у болельщиков, — понимаешь, что именно ради таких мгновений мы и играем в футбол.

Это сумасшедший момент. Со мной такое произошло впервые. Эмоции невероятные, но в целом это показывает характер команды. Думаю, мы провели очень хороший матч против крайне сильного соперника, а этот гол — результат работы всей команды. Я рад, что именно мне удалось его забить, от этого я счастлив еще больше. Я просто счастлив за команду", — сказал Адли.