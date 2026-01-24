Ван Дейк о своей ошибке перед 1-м голом «Борнмута»: «Ветер был очень коварным, так что было трудно»

На 26-й минуте встречи нидерландский футболист не попал ногой по мячу после того, как «Борнмут» сделал заброс в штрафную площадь. Алекс Скотт благодаря этому смог сделать прострел в направлении Эванилсона Барбозы, и бразилец его замкнул, открыв счет.