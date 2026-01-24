Восстановление Асенсио от перелома большеберцовой кости заняло бы 6−8 недель. Защитник «Реала» отказался делать паузу: «Я не прекращу играть сейчас, ни в коем случае»

Ранее стало известно, что защитник «Реала» играет с переломом большеберцовой кости.
По информации Marca, восстановление игрока заняло бы 6−8 недель. Когда ему объяснили ситуацию, Асенсио заявил: «Я не прекращу играть сейчас, ни в коем случае».
Рауль Асенсио не захотел делать паузу в выступлениях, несмотря на серьезную травму.
