Александр Гришин: «В СССР мы даже не знали о чемпионате Турции, а теперь приравниваем его к российскому. Получается, турки нас догнали. Я думаю, что у нас уровень выше»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин сравнил уровень российского и турецкого чемпионатов.

Источник: Спортс"

"Мы уже приравниваем чемпионат Турции к российскому. Получается, турки нас догнали.

В СССР мы даже не знали о чемпионате Турции. Но теперь мы вот куда пришли, говорим, что их чемпионат может быть сильнее. Я уже не первый раз такое слышу. Тогда это минус чемпионату России, это не очень хорошо. Для меня это посыл, что будто чемпионат России слабый.

Но мое мнение, что средний уровень чемпионата России выше чемпионата Турции. Обидно слышать, когда говорят, что турецкий чемпионат сильнее", — сказал Гришин.