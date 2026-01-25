Защитник Сенегала Якобс подозревает, что троих его партнеров отравили перед финалом Кубка Африки: «Они падали, теряли сознание. Это не совпадение»

Сенегальцы выиграли турнир, победив сборную Марокко в решающем матче (1:0). Перед матчем Крепен Диатта, Уссейну Ньянг и Пап Матар Сарр почувствовали себя плохо.
"Лично я подозреваю, что трое наших игроков отравились, и это не было обычным пищевым отравлением, когда тошнит или что-то в этом роде. Эти три игрока реально падали.
Это было очень, очень страшно. Я не хочу никого винить, но это определенно не было совпадением.
Все трое не могли засунуть языки обратно. И просто потеряли сознание", — сказал Якобс в интервью Sportdigital.