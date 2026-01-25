Франк о 2:2 с «Бернли»: «Я не считаю, что “Тоттенхэм” играл плохо. Не на тот результат мы рассчитывали, но команда выступила хорошо»

— Вы сказали «еще один неудачный матч»? Я не считаю, что это была плохая игра. Возможно, результат был не таким, на какой мы рассчитывали. Но если смотреть на выступление команды на протяжении всего матча, особенно на первый тайм, оно было хорошим. И то, как мы провели концовку встречи, — тоже хорошо. Средний второй тайм, такое вы видели уже много раз.