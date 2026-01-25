Франк о 2:2 с «Бернли»: «Я не считаю, что “Тоттенхэм” играл плохо. Не на тот результат мы рассчитывали, но команда выступила хорошо»

В конце игры фанаты «шпор» скандировали «Мы хотим, чтобы Франк ушел!» и освистывали тренера.
— Какое сообщение вы бы адресовали болельщикам, которые снова призывали к вашей отставке, несмотря на то что команда одной ногой уже в ⅛ финала Лиги чемпионов, но это был еще один неудачный матч?
— Вы сказали «еще один неудачный матч»? Я не считаю, что это была плохая игра. Возможно, результат был не таким, на какой мы рассчитывали. Но если смотреть на выступление команды на протяжении всего матча, особенно на первый тайм, оно было хорошим. И то, как мы провели концовку встречи, — тоже хорошо. Средний второй тайм, такое вы видели уже много раз.
К сожалению, все решили два эпизода, в которых мы недостаточно хорошо сыграли в обороне. Именно над этим мы сейчас очень, очень много работаем, пытаясь исправить ситуацию. При этом мы боремся изо всех сил, чтобы успешно выступать и в Лиге чемпионов, и в Премьер-лиге. Такова реальность.
— Какое сообщение вы бы адресовали тем болельщикам, которые в концовке матча снова настроились против вас?
— Мое сообщение болельщикам такое же, как и всегда: мы очень усердно работаем, чтобы все двигалось в правильном направлении, и будем продолжать делать это дальше, — сказал Франк.