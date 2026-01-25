Нино после 4:1 с «Шанхай Порт»: «Приятно было сыграть с Дивеевым. Прогресс идет с хорошей скоростью»

— Как проходит сбор в Катаре?
— Все тренировки направлены на то, чтобы набрать форму, заново привыкнуть к идеям главного тренера, расположению на поле. Мне кажется, мы очень качественно работаем.
— В матче с «Шанхай Порт» (4:1) вы играли в центре обороны с Игорем Дивеевым. Нашли взаимопонимание на поле?
— Матч получился хорошим, и это в данном случае даже важнее результата. Безусловно, мы еще не в том ритме, как по ходу сезона, но идем к этому шаг за шагом. При этом очень приятно было сыграть с Игорем. Мы каждый день тренируемся вместе, и, мне кажется, прогресс идет с хорошей скоростью, — сказал Нино.