Нино после 4:1 с «Шанхай Порт»: «Приятно было сыграть с Дивеевым. Прогресс идет с хорошей скоростью»

— Матч получился хорошим, и это в данном случае даже важнее результата. Безусловно, мы еще не в том ритме, как по ходу сезона, но идем к этому шаг за шагом. При этом очень приятно было сыграть с Игорем. Мы каждый день тренируемся вместе, и, мне кажется, прогресс идет с хорошей скоростью, — сказал Нино.