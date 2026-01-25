Защитник «Балтики» Филин допустил интерес к себе со стороны «Спартака» и ЦСКА: «Там играют такие же люди, как у нас. У всех футболистов две руки и две ноги. Все одинаковы»

— На вас никто из топ-клубов не выходил с предложениями?
— На меня никто не выходил. И вообще выходить должны на руководителей «Балтики», но лично мне никто не звонил по этому поводу.
— Но вы допускаете, что может быть к вам интерес со стороны условных «Спартака» или ЦСКА?
— Почему нет? Там играют такие же люди, как у нас в «Балтике». Тем более что мы уже обыгрывали в этом сезоне дважды «Спартак». ЦСКА вот только проиграли, но и то лишь на последних секундах. А так у всех футболистов две руки и две ноги. Все люди одинаковы.
— Но вам в июне уже 30 лет исполнится. Обычно топ-клубы только в крайних случаях интересуются игроками такого возраста.
— Собаки лают — караван идет. Возраст не возраст — лично для меня это не важно. Я просто продолжаю делать свое дело, стараюсь максимально выполнять работу. Сейчас хватает на это сил — думаю, и дальше будет хватать. Наоборот, мой возраст — это опыт. А для центрального защитника опыт очень важен, — сказал Филин.