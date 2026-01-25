Ричмонд
Футбол. Италия
14:30
Сассуоло
:
Кремонезе
П1
2.01
X
3.39
П2
4.30
Футбол. Испания
16:00
Атлетико
:
Мальорка
П1
1.32
X
5.71
П2
10.00
Футбол. Италия
17:00
Аталанта
:
Парма
П1
1.43
X
4.91
П2
7.80
Футбол. Италия
17:00
Дженоа
:
Болонья
П1
3.03
X
3.08
П2
2.63
Футбол. Англия
17:00
Брентфорд
:
Ноттингем Форест
П1
1.88
X
3.68
П2
4.35
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Челси
П1
3.59
X
3.78
П2
2.03
Футбол. Англия
17:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Астон Вилла
П1
2.06
X
3.72
П2
3.60
Футбол. Франция
17:00
Нант
:
Ницца
П1
2.90
X
3.55
П2
2.45
Футбол. Германия
17:30
Боруссия М
:
Штутгарт
П1
3.05
X
3.81
П2
2.26
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Овьедо
П1
1.10
X
12.00
П2
24.00
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Ланс
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
0
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Боруссия Д
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
2
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
0
:
Лорьян
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
1
:
Аугсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Хоффенхайм
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
РБ Лейпциг
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
3
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
6
:
Торино
0
П1
X
П2

Защитник «Балтики» Филин допустил интерес к себе со стороны «Спартака» и ЦСКА: «Там играют такие же люди, как у нас. У всех футболистов две руки и две ноги. Все одинаковы»

Защитник «Балтики» Александр Филин допустил, что им могут интересоваться «Спартак» и ЦСКА.

— На вас никто из топ-клубов не выходил с предложениями?

— На меня никто не выходил. И вообще выходить должны на руководителей «Балтики», но лично мне никто не звонил по этому поводу.

— Но вы допускаете, что может быть к вам интерес со стороны условных «Спартака» или ЦСКА?

— Почему нет? Там играют такие же люди, как у нас в «Балтике». Тем более что мы уже обыгрывали в этом сезоне дважды «Спартак». ЦСКА вот только проиграли, но и то лишь на последних секундах. А так у всех футболистов две руки и две ноги. Все люди одинаковы.

— Но вам в июне уже 30 лет исполнится. Обычно топ-клубы только в крайних случаях интересуются игроками такого возраста.

— Собаки лают — караван идет. Возраст не возраст — лично для меня это не важно. Я просто продолжаю делать свое дело, стараюсь максимально выполнять работу. Сейчас хватает на это сил — думаю, и дальше будет хватать. Наоборот, мой возраст — это опыт. А для центрального защитника опыт очень важен, — сказал Филин.