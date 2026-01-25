Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Сассуоло
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.35
П2
4.15
Футбол. Испания
16:00
Атлетико
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.65
П2
10.00
Футбол. Италия
17:00
Аталанта
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.89
П2
7.75
Футбол. Италия
17:00
Дженоа
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.11
П2
2.47
Футбол. Англия
17:00
Брентфорд
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.67
П2
4.36
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.53
X
3.81
П2
2.05
Футбол. Англия
17:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.73
П2
3.60
Футбол. Франция
17:00
Нант
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.55
П2
2.45
Футбол. Германия
17:30
Боруссия М
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.78
П2
2.22
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.12
X
10.75
П2
20.00
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.16
П2
2.80
Футбол. Франция
19:15
Метц
:
Лион
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Париж
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.48
П2
4.80
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.40
П2
5.90
Футбол. Германия
19:30
Фрайбург
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.73
П2
3.78
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.15
П2
4.15
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Ланс
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
0
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Боруссия Д
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
2
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
0
:
Лорьян
2
П1
X
П2

Колыванов о Соболеве: «Один из последних шансов проявить себя в “Зените”, конкурентов меньше. Он точно получит больше игрового времени»

Игорь Колыванов оценил перспективы форварда Александра Соболева в «Зените» после ухода Матео Кассьерры и Лусиано Гонду.

Источник: Sports

«У Соболева появляется еще один шанс проявить себя, конкурентов меньше. Надеюсь, российский футболист проведет более успешно вторую часть сезона, поможет “Зениту” забивать голы. Для него сейчас один из лучших вариантов. Хотя “Зенит” не останется с одним центральным форвардом. Есть сомнения, что Соболев станет основным нападающим даже в нынешней ситуации, но он точно получит больше игрового времени.

Соболев уже второй год в команде, должен проявлять свои лучшие качества. Ему надо понимать, что дорого стоит защищать честь такого клуба, цена высока. Это не в середнячке играть, как у него было в «Крыльях», тут надо к каждому матчу готовиться основательно. Это один из последних шансов Соболева, оставят ли его, если у него что-то не получится. Чтобы играть за «Зенит», надо быть суперфутболистом", — сказал бывший нападающий сборной России.

В 16 матчах сезона РПЛ на счету Соболева 3 гола и 1 ассист.