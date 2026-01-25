Колыванов о Соболеве: «Один из последних шансов проявить себя в “Зените”, конкурентов меньше. Он точно получит больше игрового времени»

«У Соболева появляется еще один шанс проявить себя, конкурентов меньше. Надеюсь, российский футболист проведет более успешно вторую часть сезона, поможет “Зениту” забивать голы. Для него сейчас один из лучших вариантов. Хотя “Зенит” не останется с одним центральным форвардом. Есть сомнения, что Соболев станет основным нападающим даже в нынешней ситуации, но он точно получит больше игрового времени.
Соболев уже второй год в команде, должен проявлять свои лучшие качества. Ему надо понимать, что дорого стоит защищать честь такого клуба, цена высока. Это не в середнячке играть, как у него было в «Крыльях», тут надо к каждому матчу готовиться основательно. Это один из последних шансов Соболева, оставят ли его, если у него что-то не получится. Чтобы играть за «Зенит», надо быть суперфутболистом", — сказал бывший нападающий сборной России.
В 16 матчах сезона РПЛ на счету Соболева 3 гола и 1 ассист.