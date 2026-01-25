Колыванов о Соболеве: «Один из последних шансов проявить себя в “Зените”, конкурентов меньше. Он точно получит больше игрового времени»

Соболев уже второй год в команде, должен проявлять свои лучшие качества. Ему надо понимать, что дорого стоит защищать честь такого клуба, цена высока. Это не в середнячке играть, как у него было в «Крыльях», тут надо к каждому матчу готовиться основательно. Это один из последних шансов Соболева, оставят ли его, если у него что-то не получится. Чтобы играть за «Зенит», надо быть суперфутболистом", — сказал бывший нападающий сборной России.