Талалаев о работе в топ-клубе: «Попробуйте смотивировать Хиля или Андраде — те, кто не считает их звездами, ошибаются. Я не сторонник, чтобы куда-то идти — у нас есть все, чтобы созд

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев не согласен с мнением, что футболисты топ-клуба не воспринимали бы его идеи.

"Конечно, сразу не будут. Но постепенно, когда увидят прогресс — свой, индивидуальный, увеличение своих контрактов и улучшение результатов, большие премиальные, — уверен, что они будут это делать. Мне довелось поработать и с Видичем, и с Кавенаги. Если им это объясняешь, и они это впитывают, понимают, что это полезно, то они всегда будут делать.

А тем специалистам, которые так говорят, всегда отвечаю — попробуйте пообщаться с Андраде, смотивировать его на что-то. Или с Хилем. Если кто-то считает, что это не звезды, то они глубоко ошибаются. Люди всегда понимают свою значимость для коллектива, команды и клуба.

Я считаю, что, пока не попробуешь, не получится. Но я не сторонник того, чтобы, как говорят, куда-то идти — в топ-клуб. У нас есть все возможности, чтобы создать топ-клуб в «Балтике», — сказал Талалаев.

