Микель Артета: «Арсенал» доминировал первые полчаса, но подарил «МЮ» гол и надежду. Во 2-м тайме прежнего доминирования не было, не получалось удерживать мяч в нужных зонах. Я разочарован"

"Мы очень хорошо начали игру, в первые полчаса мы доминировали, играли в тех зонах, в которых хотели, забили гол, создали еще два фантастических момента. А затем мы подарили гол сопернику. Ошибки — часть футбола, но это нетипичный для нас гол. Мы подарили его и надежду, после чего настроение матча изменилось. Во втором тайме нам не удавалось удерживать мяч в нужных зонах, игра стала чуть более открытой, без того доминирования, которое было у нас в первом тайме.