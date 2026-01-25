Ричмонд
Микель Артета: «Арсенал» доминировал первые полчаса, но подарил «МЮ» гол и надежду. Во 2-м тайме прежнего доминирования не было, не получалось удерживать мяч в нужных зонах. Я разочарован"

Микель Артета объяснил, что пошло не так в матче «Арсенала» с «Манчестер Юнайтед» (2:3).

Источник: Спортс"

"Мы очень хорошо начали игру, в первые полчаса мы доминировали, играли в тех зонах, в которых хотели, забили гол, создали еще два фантастических момента. А затем мы подарили гол сопернику. Ошибки — часть футбола, но это нетипичный для нас гол. Мы подарили его и надежду, после чего настроение матча изменилось. Во втором тайме нам не удавалось удерживать мяч в нужных зонах, игра стала чуть более открытой, без того доминирования, которое было у нас в первом тайме.

А во втором тайме соперник забил два великолепных гола. В больших матчах важны индивидуальное мастерство и моменты волшебства, и сегодня мы увидели хорошие примеры.

Я очень сильно разочарован, но мне нужно взять ответственность на себя и быть рядом с футболистами«, — сказал главный тренер “Арсенала”.