Экс-арбитр Марелли о падении Хейлунда в штрафной «Ювентуса»: «Бремер держал Расмуса за шею, смотрел на него и лишь потом на мяч. Это скорее пенальти, чем нет»

«Прием Бремера был на грани нарушения, это движение не имело никакого отношения к игре, потому что он держал Хейлунда за шею, смотрел только на своего соперника и только потом — на мяч. Проверить эпизод с помощью ВАР непросто, поскольку это не явная ошибка. Видеоповтор показывает, что пенальти скорее был, чем не было», — сказал Марелли в эфире Dazn.