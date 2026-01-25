Экс-арбитр Марелли о падении Хейлунда в штрафной «Ювентуса»: «Бремер держал Расмуса за шею, смотрел на него и лишь потом на мяч. Это скорее пенальти, чем нет»

В 22-м туре чемпионата «Наполи» проиграл на выезде со счетом 0:3.
На 39-й минуте встречи нападающий «Наполи» Расмус Хейлунд упал в штрафной после контакта с защитником «Ювентуса» Бремером, а затем Антонио Вергара упал после столкновения с Пьером Калулу. Главный арбитр матча Маурицио Мариани не зафиксировал нарушения правил, ВАР не позвал судью к монитору.
«Прием Бремера был на грани нарушения, это движение не имело никакого отношения к игре, потому что он держал Хейлунда за шею, смотрел только на своего соперника и только потом — на мяч. Проверить эпизод с помощью ВАР непросто, поскольку это не явная ошибка. Видеоповтор показывает, что пенальти скорее был, чем не было», — сказал Марелли в эфире Dazn.