Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Алавес
1
:
Бетис
0
Все коэффициенты
П1
1.54
X
3.80
П2
8.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Рома
0
:
Милан
0
Все коэффициенты
П1
3.30
X
2.10
П2
4.61
Футбол. Франция
2-й тайм
Лилль
0
:
Страсбур
3
Все коэффициенты
П1
21.00
X
8.50
П2
1.01
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
3
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Манчестер Юнайтед
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Лион
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
4
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Ницца
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2

Экс-арбитр Марелли о падении Хейлунда в штрафной «Ювентуса»: «Бремер держал Расмуса за шею, смотрел на него и лишь потом на мяч. Это скорее пенальти, чем нет»

Экс-арбитр Серии А Лука Марелли считает что «Наполи» должен был получить пенальти 1-м тайме матча с «Ювентусом».

Источник: Спортс"

В 22-м туре чемпионата «Наполи» проиграл на выезде со счетом 0:3.

На 39-й минуте встречи нападающий «Наполи» Расмус Хейлунд упал в штрафной после контакта с защитником «Ювентуса» Бремером, а затем Антонио Вергара упал после столкновения с Пьером Калулу. Главный арбитр матча Маурицио Мариани не зафиксировал нарушения правил, ВАР не позвал судью к монитору.

«Прием Бремера был на грани нарушения, это движение не имело никакого отношения к игре, потому что он держал Хейлунда за шею, смотрел только на своего соперника и только потом — на мяч. Проверить эпизод с помощью ВАР непросто, поскольку это не явная ошибка. Видеоповтор показывает, что пенальти скорее был, чем не было», — сказал Марелли в эфире Dazn.