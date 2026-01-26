Ричмонд
«Для футболистов сидеть на салатах — это очень жестко. Организму нужны энергия и углеводы». Попов о диете в командах Карпина

Экс-игрок «Рубина» Алексей Попов высказался о диете в командах, которые возглавлял Валерий Карпин.

Источник: Спортс"

— Обычно футболисты говорят правду. Эти люди как открытая книга. Лещук же сказал, что у него вес был на 5 кг меньше, чем обычно. Ему было морально тяжело сидеть на овощах. Он же не ругал Карпина, не вижу негатива в его адрес. У каждого тренера свои требования, но Лещук их придерживался, хотя психологически и физически ему было тяжело. Интересно, это так во всех командах Карпина, или только Лещук голодал?

— Для футболиста сидеть на салатах — это жесткая диета?

— Это очень жестко, потому что организму нужны энергия и углеводы. Тяжело сбрасывать вес и быть в оптимальном состоянии. Хотя Лещук никогда не был большим и толстеньким, но, видимо, жировая масса была больше 10−15%. Вроде бы идеальный вариант — до 9%.

— Может ли быть, что общая система Карпина подходит не для всех футболистов?

— Конечно, график должен быть индивидуальным. Бразилец Роналдо с лишним весом играл, но Лещук не из той категории футболист, поэтому Карпин хотел сделать из него еще большего профессионала, видел в нем первого вратаря. Но согласен, что у Карпина жестко. Если посмотреть на него самого, то он щупленький и без пивного живота, но это не значит, что эта система подходит всем, — сказал Попов.

