«Для футболистов сидеть на салатах — это очень жестко. Организму нужны энергия и углеводы». Попов о диете в командах Карпина

— Обычно футболисты говорят правду. Эти люди как открытая книга. Лещук же сказал, что у него вес был на 5 кг меньше, чем обычно. Ему было морально тяжело сидеть на овощах. Он же не ругал Карпина, не вижу негатива в его адрес. У каждого тренера свои требования, но Лещук их придерживался, хотя психологически и физически ему было тяжело. Интересно, это так во всех командах Карпина, или только Лещук голодал?