Деменко о Джоне Джоне в «Зените»: «За 20 млн можно найти более именитых футболистов. Семак его моменты по видеокассетами видел, думаю. Непонятно, как он впишется»

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко высказался о потенциальном трансфере полузащитника Джона Джона.

Источник: Спортс"

Ранее сообщалось, что петербуржцы выплатят «Ред Булл Брагантино» 18 млн евро плюс 4 млн бонусами за трансфер бразильца.

— Как вам такая сделка, учитывая, что бразильцы стали плохо приживаться в питерском клубе?

— Мне кажется, Сергей Богданович видел все моменты Джона по каким-то видеокассетам там.

— Говорят, что он может в будущем сменить Вендела.

— Я слышал, что Вендел вроде успокоился немного, вроде набирает, посмотрим, какое будет состояние. Я думаю, что они переживают сами, понятно, что они оставили бы Вендела и не переживали. Но у Вендела есть тоже какие-то свои моменты.

Честно сказать, сложно об этом футболисте [Джоне] что-то говорить. Вы правильно сказали, что тут приживаемость играет роль. Приезжали люди с большим таким опытом и уровнем, и не приживались. Но мне кажется, что «Зениту» немножко надо пересмотреть футбольный рынок на какие-то другие моменты. С одной стороны, понятно, многих продали, сейчас можно сказать, что футболистов берут и не знают, что дальше будет. А осталось всего 12 игр. И здесь, честно сказать, на долгосрочное лучше не подписывать, чтобы опять не столкнуться с проблемой приживаемости бразильцев. Значит, агенты здесь переубедили или сказали, что он способен. Но говорить пока сложно.

Если мы говорим о той же сделке с Дивеевым, то мы понимаем, что он россиянин, игрок сборной, мало травмируется, знают его уже по игровым качествам, то с Джоном очень сложно. Кассьерра год себя точно не мог проявить, потом стал лучшим бомбардиром, потом начали убирать, потом пришел Соболев, сейчас вроде выбирают нового.

— То есть такая дорожка трансферов себя исчерпала? Не столь эффективна?

— Наверное, соглашусь с вами. Потому что даже дорогие покупки, более дорогостоящие футболисты были еще с тех времен Халка, Витцеля, Клаудиньо. Понятно, что футболисты действительно хорошие. Там, наверное, каждый тренер видит и понимает, что они могут делать. Но тут очень сложно, на самом деле, как он впишется, непонятно. Вот этот период очень сложный, на самом деле, с марта по май, и погода такая непредсказуемая, то есть тот же первый месяц будет непонятно. А какую сумму за него заплатят?

— В районе 20 млн евро.

— Не знаю, если честно. На сегодняшний день мы прекрасно понимаем, что за 20 миллионов можно более именитых найти футболистов, которые в сборной своей страны будут играть. Да, может, не в Бразилии, но в командах, где эти футболисты будут интересны. Понятно, что сейчас сложно кого-то в российский чемпионат позвать, еврокубков нет, только финансами можно. По мне, «Зенит» должен пересмотреть немножко политику, все-таки нужно омолаживать команду, если команда хочет в дальнейшем как-то претендовать, вернуться к чемпионской гонке. С «Краснодаром» понятно, там селекция работает на очень хорошем уровне, — сказал Деменко.