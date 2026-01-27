Деменко о Джоне Джоне в «Зените»: «За 20 млн можно найти более именитых футболистов. Семак его моменты по видеокассетами видел, думаю. Непонятно, как он впишется»

Честно сказать, сложно об этом футболисте [Джоне] что-то говорить. Вы правильно сказали, что тут приживаемость играет роль. Приезжали люди с большим таким опытом и уровнем, и не приживались. Но мне кажется, что «Зениту» немножко надо пересмотреть футбольный рынок на какие-то другие моменты. С одной стороны, понятно, многих продали, сейчас можно сказать, что футболистов берут и не знают, что дальше будет. А осталось всего 12 игр. И здесь, честно сказать, на долгосрочное лучше не подписывать, чтобы опять не столкнуться с проблемой приживаемости бразильцев. Значит, агенты здесь переубедили или сказали, что он способен. Но говорить пока сложно.