«Юве» интересовался ситуацией Коло-Муани после срыва трансфера Эн-Несири. «Тоттенхэм» не соглашается на уход форварда, «ПСЖ» недоволен происходящим (Фабрицио Романо)

После срыва сделки по Юссефу Эн-Несири, туринцы пытаются вновь начать переговоры по французу, но «Тоттенхэм» пока не дает «зеленого света» на его уход.
Напомним, Рандаль выступал за «Юве» в прошлом сезоне на правах аренды. Сейчас форвард «ПСЖ» арендован «шпорами».
Отмечается, что парижане также недовольны происходящем после того, как сорвалась сделка с «Юве» прошлым летом.
В текущем сезоне Коло-Муани провел 15 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями. Полная статистика 27-летнего форварда — здесь.