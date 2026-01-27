Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Эвертон
0
:
Лидс
1
Все коэффициенты
П1
14.25
X
4.10
П2
1.35
Футбол. Испания
2-й тайм
Жирона
0
:
Хетафе
1
Все коэффициенты
П1
13.00
X
3.58
П2
1.45
Футбол. Италия
2-й тайм
Верона
1
:
Удинезе
3
Все коэффициенты
П1
X
П2
1.01
Футбол. Германия
22:30
Санкт-Паули
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.85
П2
1.90
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.75
П2
2.27
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Бетис
1
П1
X
П2

«Юве» интересовался ситуацией Коло-Муани после срыва трансфера Эн-Несири. «Тоттенхэм» не соглашается на уход форварда, «ПСЖ» недоволен происходящим (Фабрицио Романо)

«Ювентус» на днях связался с «Тоттенхэмом», чтобы узнать о ситуации с Рандалем Коло-Муани, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Источник: Спортс"

После срыва сделки по Юссефу Эн-Несири, туринцы пытаются вновь начать переговоры по французу, но «Тоттенхэм» пока не дает «зеленого света» на его уход.

Напомним, Рандаль выступал за «Юве» в прошлом сезоне на правах аренды. Сейчас форвард «ПСЖ» арендован «шпорами».

Отмечается, что парижане также недовольны происходящем после того, как сорвалась сделка с «Юве» прошлым летом.

В текущем сезоне Коло-Муани провел 15 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями. Полная статистика 27-летнего форварда — здесь.