Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Эвертон
1
:
Лидс
1
Все коэффициенты
П1
5.60
X
1.41
П2
8.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Жирона
0
:
Хетафе
1
Все коэффициенты
П1
30.00
X
4.81
П2
1.25
Футбол. Германия
22:30
Санкт-Паули
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.85
П2
1.90
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.75
П2
2.27
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Удинезе
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Бетис
1
П1
X
П2

Далот о желтой за попадание шипами в ногу Доку: «Тэйлор принял правильное решение, чрезмерной интенсивности не было. Я не боюсь быть агрессивным и выкладываться за “МЮ”

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот не считает, что его стоило удалить за фол на Жереми Доку.

Источник: Спортс"

На 11-й минуте игры 22-го тура АПЛ португалец шипами попал в ногу вингеру «Манчестер Сити» в районе колена. Судья Энтони Тэйлор показал португальцу желтую карточку. «МЮ» выиграл со счетом 2:0.

"Я спокойно отношусь к тому, что произошло.

На мой взгляд, судья принял правильное решение, потому что в этом столкновении не было чрезмерной интенсивности. В футболе все может быть по-разному, и все всегда зависит от интерпретации.

Я не боюсь быть агрессивным или выкладываться на полную. Я показываю это в этом клубе уже долгое время.

Пока я ношу эту футболку, я не буду прятаться и не буду изображать из себя жертву", — сказал Далот в интервью BBC Radio Five Live.