Глава Ла Лиги Тебас о жалобе в суд на протесты игроков против матча в Майами: «Это не давление, а цивилизованный шаг. Игра останавливалась, на этот счет есть правила»

Напомним, игроки клубов Ла Лиги стояли на месте в первые 15 секунд каждого матча 9-го тура в знак протеста против проведения матча чемпионата Испании в США. После протестов игра «Вильярреала» с «Барселоной» в 17-м туре, которая должна была состояться в Майами 20 декабря, была отменена.
В понедельник стало известно, что Ла Лига пожаловалась на акцию в суд, поскольку расценила ее как забастовку.
«Он (глава AFE — Спортс»") знает, что это вовсе не давление. Матчи были остановлены, на этот счет есть четкие правила. Это ни в коем случае не давление или что-то в этом роде. Когда происходит что-то подобное, если мы не можем прийти к соглашению, решение должна принимать третья сторона.
Нужно понимать, что обращение в суд — это цивилизованный шаг, на который идут люди, когда не могут договориться", — сказал Тебас.