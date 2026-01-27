Талалаев о тактике «Балтики»: «Мы не “Зенит”, нанять 20 человек не можем — с кем-то работаем на энтузиазме, с кем-то за минимальные деньги. У нас хороший совре

Мы не «Зенит», не можем взять в штаб 20 человек и привлечь самые перспективные методики, но стараемся — с кем-то на энтузиазме, с кем-то за минимальные деньги — сотрудничать. Люди приносят пользу. Виталий Соловьев помогает. Денис Бурунов, который руководил InStat, Евгений Клеков — не стесняюсь к ним обращаться за помощью. Если вы спросите у них об игре «Балтики», вам расскажут, что у нас очень хороший современный футбол, который позволяет добиваться результата вне зависимости от уровня чемпионата. Тяжело будет, конечно, в Англии, Германии и Франции, где уровень интенсивности очень высокий, — сказал Талалаев.