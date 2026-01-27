Ричмонд
Талалаев о тактике «Балтики»: «Мы не “Зенит”, нанять 20 человек не можем — с кем-то работаем на энтузиазме, с кем-то за минимальные деньги. У нас хороший совре

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев не считает тактику своей команды примитивной.

Источник: Спортс"

— Вас задевает, когда говорят: «Балтика» команда не зрелищная, а ломовая, которая просто загоняет соперника?

— Я на это говорю: попробуйте вы сделать так. Говорил это и тренерам, и специалистам, которые начинают это рассказывать. И во-вторых, это говорят те, кто в футболе разбирается плохо. У нас очень много атак, которые являются многокомпонентными, где много АВТ (активно выгодная позиция) — то, что анализирует Черепанов и его компания, с которой мы работаем.

Мы не «Зенит», не можем взять в штаб 20 человек и привлечь самые перспективные методики, но стараемся — с кем-то на энтузиазме, с кем-то за минимальные деньги — сотрудничать. Люди приносят пользу. Виталий Соловьев помогает. Денис Бурунов, который руководил InStat, Евгений Клеков — не стесняюсь к ним обращаться за помощью. Если вы спросите у них об игре «Балтики», вам расскажут, что у нас очень хороший современный футбол, который позволяет добиваться результата вне зависимости от уровня чемпионата. Тяжело будет, конечно, в Англии, Германии и Франции, где уровень интенсивности очень высокий, — сказал Талалаев.

