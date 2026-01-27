Ричмонд
Пономарев об обороне ЦСКА: «Нужны грамотные вливания в виде молодых и перспективных ребят. Мойзес — возрастной, уже выступает с большим напряжением»

Владимир Пономарев оценил ситуацию с обороной ЦСКА после ухода Игоря Дивеева в «Зенит».

Источник: Sports

"Теперь оборона перестроена и перекроена окончательно. Новый тренер Челестини решил изменить ситуацию в защите. Поэтому у ЦСКА намечен сложный процесс.

Да, в атаке они прибавили, купив новых игроков. И это хорошо. Все вроде должно получиться. Но оборона может пострадать. Не от того, что Дивеев ушел, а в целом.

Сейчас играет Мойзес, но он возрастной футболист. Ему 30 лет. Он уже выступает с большим напряжением. Помогает себе руками, когда пытается задержать соперника. Это недопустимо. В этом плане ЦСКА будет страдать. Нужны новые и грамотные вливания в оборону в виде молодых и перспективных ребят. В остальном все нормально", — сказал бывший футболист ЦСКА.