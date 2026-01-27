Писарев об атаке «Зенита»: «Энрике может играть центрального нападающего. Глушенков — справа, слева — Педро или Мостовой»

Справа — Глушенков. Максим — левша, такой же, как и Энрике, он убирает в середину, чтобы пробить левой. Они оба на эту позицию, но, чтобы найти обоим место, бразилец будет играть, как я вижу, именно нападающего. Глушенков будет слева, а справа — Педро или Мостовой. Вот такая конфигурация у Семака в голове, думаю«, — сказал ассистент тренера сборной России в эфире “Матч ТВ”.