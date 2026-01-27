Ричмонд
Писарев об атаке «Зенита»: «Энрике может играть центрального нападающего. Глушенков — справа, слева — Педро или Мостовой»

Николай Писарев высказался о том, как будет выглядеть атака «Зенита» после ухода Матео Кассьерры и Лусиано Гонду.

Источник: Спортс"

"Последние игры Энрике играл же нападающего, потому что у Глушенкова теперь правая бровка, где сначала Энрике и начинал. Слева ему неудобно, там Педро, скорее всего, и Мостовой есть. 30-миллионный Энрике, игрок сборной Бразилии… Конечно, он должен играть. Он может играть центрального нападающего, он это делал. Слева ему очень сложно.

Справа — Глушенков. Максим — левша, такой же, как и Энрике, он убирает в середину, чтобы пробить левой. Они оба на эту позицию, но, чтобы найти обоим место, бразилец будет играть, как я вижу, именно нападающего. Глушенков будет слева, а справа — Педро или Мостовой. Вот такая конфигурация у Семака в голове, думаю«, — сказал ассистент тренера сборной России в эфире “Матч ТВ”.

