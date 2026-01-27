Ричмонд
Талалаев о «Балтике»: «Сделали заказ, чтобы вместо Сауся, Луны и Уткина пришли более универсальные игроки, способные закрыть не одну позицию, а несколько»

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что клуб старается приобретать более универсальных игроков.

Источник: Спортс"

В январе калининградцев покинули Диего Луна, Даниил Уткин и Владислав Саусь.

"Мы сделали заказ [спортивному отделу], что футболисты, которых мы возьмем вместо Сауся, Луны и Уткина, должны быть более универсальными, чтобы закрывалась не одна позиция, а несколько.

Потому что у нас хватает игроков, которых мы развиваем постепенно, которые прибавляют в мастерстве. Но если брать универсальность игроков, то здесь у нас есть определенные сложности", — сказал Талалаев.

