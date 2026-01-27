Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Санкт-Паули
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
4.69
X
3.69
П2
1.90
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.75
П2
2.27
Футбол. Лига чемпионов
28.01
Аякс
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.70
П2
2.37
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Удинезе
3
П1
X
П2

Анхель Ди Мария: «Роналду упорно трудился, а Месси показал, что у него есть божий дар быть лучшим. Криштиану — номер один в плане профессионализма»

Полузащитник «Росарио Сентраль» Анхель Ди Мария сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Источник: Sports.Ru

Ди Мария играл с Роналду в «Реале», а с Месси — в сборной Аргентины.

— Повлияла ли на вас трудовая этика Криштиану?

— Да. С точки зрения профессионализма, Криш — номер один. Его трудовая этика, его способность поддерживать свой уровень, его постоянное стремление быть лучшим, соревнуясь с Лео, были поистине достойны похвалы, но период его выступлений совпал с эпохой Месси, что значительно усложнило достижение его цели…

— Вы всегда ставили Месси выше…

— Криш упорно трудился и стремился стать номером один, но Месси, пивший мате в раздевалке, показал, что у него есть божий дар быть лучшим, — сказал Ди Мария.