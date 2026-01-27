Анхель Ди Мария: «Роналду упорно трудился, а Месси показал, что у него есть божий дар быть лучшим. Криштиану — номер один в плане профессионализма»

Ди Мария играл с Роналду в «Реале», а с Месси — в сборной Аргентины.
— Повлияла ли на вас трудовая этика Криштиану?
— Да. С точки зрения профессионализма, Криш — номер один. Его трудовая этика, его способность поддерживать свой уровень, его постоянное стремление быть лучшим, соревнуясь с Лео, были поистине достойны похвалы, но период его выступлений совпал с эпохой Месси, что значительно усложнило достижение его цели…
— Вы всегда ставили Месси выше…
— Криш упорно трудился и стремился стать номером один, но Месси, пивший мате в раздевалке, показал, что у него есть божий дар быть лучшим, — сказал Ди Мария.