Дмитрий Губерниев: «У других нападающих нет такой красоты неземной, как у Дзюбы. Артем словно сошел с полотна художника. Он прав, никто с ним не сравнится»

Ранее нападающий «Акрона» ответил на вопрос о том, считает ли себя лучшим футболистом РПЛ: «Мало кто со мной сравнится из нападающих. Забиваю неплохо, даю очень много ассистов. Я точно внес вклад».
— С ним действительно никто не сравнится. Потому что он словно сошел с полотна художника. Я согласен с Артемом. Правильные черты лица, сильное тело, поэтому я думаю, что он абсолютно прав. Я думаю, что нет у других нападающих такой красоты неземной, как у Дзюбы.
— А по уровню игры в футбол может кто-то сравниться с ним?
— Уровень игры в футбол уже сейчас не важен, потому что он сошел словно с полотна художника. Мы же говорим про красоту, причем здесь футбол? — сказал Губерниев.
Артем Дзюба: «Где такое видано, как у нас, чтобы Губерниев 17 видов спорта обозревал? Он футбол вообще не понимает, смотрел его 1 или 2 раза. Я тоже могу балет смотреть, но не понимаю нюансов».