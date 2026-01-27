Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Санкт-Паули
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.69
П2
1.90
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.75
П2
2.27
Футбол. Лига чемпионов
28.01
Аякс
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.70
П2
2.37
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Удинезе
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Лидс
1
П1
X
П2

Роналду поздравил Джорджину с 32-летием: «С днем ​​рождения, женщина моей жизни! ❤️»

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду поздравил свою невесту Джорджину Родригес с 32-летием.

Источник: Спортс"

«С днем ​​рождения, женщина моей жизни! ❤️» — написал 40-летний португалец.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года, у пары двое общих детей. В августе 2025-го девушка объявила о помолвке с футболистом.

Фото: x.com/Cristiano.