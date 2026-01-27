Роналду поздравил Джорджину с 32-летием: «С днем ​​рождения, женщина моей жизни! ❤️»

«С днем рождения, женщина моей жизни! ❤️» — написал 40-летний португалец.
Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года, у пары двое общих детей. В августе 2025-го девушка объявила о помолвке с футболистом.
Фото: x.com/Cristiano.
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду поздравил свою невесту Джорджину Родригес с 32-летием.
