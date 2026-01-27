Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Санкт-Паули
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.72
П2
1.90
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.78
X
3.87
П2
2.27
Футбол. Лига чемпионов
28.01
Аякс
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.70
П2
2.37
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Удинезе
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Лидс
1
П1
X
П2

Альваро Гонсалес: «Саудовская лига идет сразу после топ-5 лиг Европы. Одного Роналду недостаточно для титулов, но с его приходом дела в “Аль-Насре” пошли лучше»

Экс-защитник «Аль-Насра» Альваро Гонсалес считает, что чемпионат Саудовской Аравии уступает только пяти сильнейшим лигам Европы.

Источник: Спортс"

"Я бы поставил саудовскую лигу сразу после европейских топ-чемпионатов: Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. Это лига с высокими требованиями к физической подготовке, там играют высококлассные футболисты.

Одного подписания Роналду недостаточно для того, чтобы гарантировать себе титулы. Мы подписали несколько иностранных футболистов, но и другие клубы сделали то же самое, как «Аль-Иттихад» с Каримом Бензема, так что уровень растет.

Необходимы многие факторы: система подготовки молодежи, хорошие арабские футболисты. Когда я был там, правила ограничивали количество легионеров в заявке на матч. «Аль-Хилаль» потратил большие деньги на арабских футболистов, выступающих за сборную, и это принесло свои плоды.

В Лиге чемпионов могли играть только три легионера плюс один иностранный футболист из Азии. Этого недостаточно, нужен сильный состав и прочный фундамент. Но с приходом Криштиану дела в «Аль-Насре» пошли лучше, в этом сезоне команда сделала еще один шаг вперед. Теперь у нее гораздо больше шансов", — сказал испанец.