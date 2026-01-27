Альваро Гонсалес: «Саудовская лига идет сразу после топ-5 лиг Европы. Одного Роналду недостаточно для титулов, но с его приходом дела в “Аль-Насре” пошли лучше»

"Я бы поставил саудовскую лигу сразу после европейских топ-чемпионатов: Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. Это лига с высокими требованиями к физической подготовке, там играют высококлассные футболисты.
Одного подписания Роналду недостаточно для того, чтобы гарантировать себе титулы. Мы подписали несколько иностранных футболистов, но и другие клубы сделали то же самое, как «Аль-Иттихад» с Каримом Бензема, так что уровень растет.
Необходимы многие факторы: система подготовки молодежи, хорошие арабские футболисты. Когда я был там, правила ограничивали количество легионеров в заявке на матч. «Аль-Хилаль» потратил большие деньги на арабских футболистов, выступающих за сборную, и это принесло свои плоды.
В Лиге чемпионов могли играть только три легионера плюс один иностранный футболист из Азии. Этого недостаточно, нужен сильный состав и прочный фундамент. Но с приходом Криштиану дела в «Аль-Насре» пошли лучше, в этом сезоне команда сделала еще один шаг вперед. Теперь у нее гораздо больше шансов", — сказал испанец.