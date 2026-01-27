Ричмонд
Колыванов о Макарове: «У руководства и фанатов “Динамо” были большие ожидания, но нужна стабильность. Денису не хватает тонкости — доходит до определенного уровня, прогресса нет»

Бывший форвард «Динамо» Игорь Колыванов считает, что Денис Макаров не смог продемонстрировать стабильность в составе бело-голубых.

Источник: Спортс"

Сегодня стало известно, что 27-летний полузащитник перешел в «Кайсериспор», подписав контракт с турецким клубом до конца сезона.

«У руководства и болельщиков “Динамо” были большие ожидания от Макарова. Но чтобы играть в составе бело‑голубых, нужна стабильность. Отдельные отрезки у Дениса были хорошие, но нет, он часто дремлет, злоупотребляет владением мяча, не хватает ему тонкости.

Игрок вроде и неплохой, ты ждешь, что он будет прибавлять, а он доходит до определенного уровня и дальше прогресса не видно. А когда ты долгое время не играешь, начинаешь чувствовать не в своей тарелке.

Может, «Кайсериспору» он поможет подняться со дна таблицы", — сказал Колыванов.

Макаров выступал за «Динамо» с 2021 года. В нынешнем сезоне футболист провел 12 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.