Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
перерыв
Санкт-Паули
0
:
РБ Лейпциг
0
Все коэффициенты
П1
5.12
X
2.75
П2
2.08
Футбол. Германия
перерыв
Вердер
0
:
Хоффенхайм
1
Все коэффициенты
П1
12.75
X
4.81
П2
1.32
Футбол. Лига чемпионов
28.01
Аякс
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.70
П2
2.37
Футбол. Лига чемпионов
28.01
Арсенал
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.05
X
22.00
П2
50.00
Футбол. Лига чемпионов
28.01
Атлетик
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.57
П2
2.99
Футбол. Лига чемпионов
28.01
Атлетико
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.46
П2
9.00

Слот о критике составов на матчи «Ливерпуля»: «Если бы фанаты знали, какие у нас проблемы, то относились бы с пониманием. Но сложно заглушить шум, когда такой клуб не борется за титул&raq

Арне Слот отреагировал на критику его решений, касающихся выбора состава на матчи «Ливерпуля» — в том числе предоставления отдыха лидерам.

Источник: Спортс"

"Если ты не обладаешь информацией [о состоянии футболистов], то нет ничего странного в том, что ты выступаешь с критикой. Но если бы люди знали, с какими проблемами мы и я сталкиваемся, то относились бы к принятым решениям с большим пониманием.

Очень сложно [находить баланс], особенно учитывая тяжелые травмы. Если бы я выпустил Исака, чтобы дать Экитике отдохнуть, ни один фанат не пожаловался бы. Но сейчас мне приходится подстраивать систему или выпускать футболистов на непривычные позиции. Если бы я заменил Фримпонга на схожего игрока, никто бы не жаловался, но мне пришлось заканчивать игру с 4 защитниками, из которых только 2 номинально таковыми являются. Это не способствует более приятным разговорам, я понимаю.

Было бы хуже, если бы я выпустил футболиста, который к этому не готов, в двух матчах подряд — он может получить травму, и отличный пример — Конор Брэдли. Люди скажут, что я не прислушиваюсь к тренерам или врачам, но я прислушиваюсь и порой принимаю свое решение. Я разговариваю со своими футболистами и знаю, как они себя чувствуют, готовы ли они снова отыграть 90 минут. Ты учитываешь все это, составляя состав и определяя, кто выйдет на замену. Люди, которые не обладают полной информацией, могут быть недовольны, и мне это понятно.

Учитывая то место, которое мы занимаем в АПЛ, будет сложно заглушить внешний шум. Даже если мы выиграем несколько матчей подряд, первое же поражение или неудача запустят все заново. После такого начала сезона, как у нас, это ожидаемо. Точнее, не начала сезона, а отрезка, когда у нас стало много травмированных. И невозможно заглушить этот шум в таком клубе, если ты не борешься за чемпионство«, — сказал главный тренер “Ливерпуля”.