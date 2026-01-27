Слот о критике составов на матчи «Ливерпуля»: «Если бы фанаты знали, какие у нас проблемы, то относились бы с пониманием. Но сложно заглушить шум, когда такой клуб не борется за титул&raq

Было бы хуже, если бы я выпустил футболиста, который к этому не готов, в двух матчах подряд — он может получить травму, и отличный пример — Конор Брэдли. Люди скажут, что я не прислушиваюсь к тренерам или врачам, но я прислушиваюсь и порой принимаю свое решение. Я разговариваю со своими футболистами и знаю, как они себя чувствуют, готовы ли они снова отыграть 90 минут. Ты учитываешь все это, составляя состав и определяя, кто выйдет на замену. Люди, которые не обладают полной информацией, могут быть недовольны, и мне это понятно.