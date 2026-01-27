Слот о критике составов на матчи «Ливерпуля»: «Если бы фанаты знали, какие у нас проблемы, то относились бы с пониманием. Но сложно заглушить шум, когда такой клуб не борется за титул&raq

"Если ты не обладаешь информацией [о состоянии футболистов], то нет ничего странного в том, что ты выступаешь с критикой. Но если бы люди знали, с какими проблемами мы и я сталкиваемся, то относились бы к принятым решениям с большим пониманием.
Очень сложно [находить баланс], особенно учитывая тяжелые травмы. Если бы я выпустил Исака, чтобы дать Экитике отдохнуть, ни один фанат не пожаловался бы. Но сейчас мне приходится подстраивать систему или выпускать футболистов на непривычные позиции. Если бы я заменил Фримпонга на схожего игрока, никто бы не жаловался, но мне пришлось заканчивать игру с 4 защитниками, из которых только 2 номинально таковыми являются. Это не способствует более приятным разговорам, я понимаю.
Было бы хуже, если бы я выпустил футболиста, который к этому не готов, в двух матчах подряд — он может получить травму, и отличный пример — Конор Брэдли. Люди скажут, что я не прислушиваюсь к тренерам или врачам, но я прислушиваюсь и порой принимаю свое решение. Я разговариваю со своими футболистами и знаю, как они себя чувствуют, готовы ли они снова отыграть 90 минут. Ты учитываешь все это, составляя состав и определяя, кто выйдет на замену. Люди, которые не обладают полной информацией, могут быть недовольны, и мне это понятно.
Учитывая то место, которое мы занимаем в АПЛ, будет сложно заглушить внешний шум. Даже если мы выиграем несколько матчей подряд, первое же поражение или неудача запустят все заново. После такого начала сезона, как у нас, это ожидаемо. Точнее, не начала сезона, а отрезка, когда у нас стало много травмированных. И невозможно заглушить этот шум в таком клубе, если ты не борешься за чемпионство«, — сказал главный тренер “Ливерпуля”.