Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Футбол. Германия
2-й тайм
Санкт-Паули
0
:
РБ Лейпциг
0
Все коэффициенты
П1
5.32
X
2.35
П2
2.70
Футбол. Германия
2-й тайм
Вердер
0
:
Хоффенхайм
2
Все коэффициенты
П1
23.00
X
8.00
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
28.01
Аякс
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.70
П2
2.37
Футбол. Лига чемпионов
28.01
Арсенал
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.05
X
22.00
П2
50.00
Футбол. Лига чемпионов
28.01
Атлетик
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.57
П2
3.00
Футбол. Лига чемпионов
28.01
Атлетико
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.46
П2
9.00

Кирьяков о Саусе в «Спартаке»: «Это агония, большой риск. Он проявил себя в “Балтике”, но они только полсезона неплохо отыграли»

Бывший форвард «Динамо» Сергей Кирьяков назвал «агонией» решение «Спартака» подписать Владислава Сауся.

Источник: Спортс"

Красно-белые в понедельник объявили о трансфере 22‑летнего полузащитника из «Балтики». Контракт с футболистом рассчитан до лета 2030 года.

— Что думаете о переходе Сауся в «Спартак»?

— По‑моему, это агония. На перспективу — да. Понятно, что он себя проявил в «Балтике», эта команда преподнесла сюрприз.

Но вот так бросаться на игроков и забирать их… Они только полсезона неплохо отыграли. Это большой риск, — сказал Кирьяков.

Саусь в этом сезоне провел 19 матчей за калининградцев во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.