Кирьяков о Саусе в «Спартаке»: «Это агония, большой риск. Он проявил себя в “Балтике”, но они только полсезона неплохо отыграли»

Красно-белые в понедельник объявили о трансфере 22‑летнего полузащитника из «Балтики». Контракт с футболистом рассчитан до лета 2030 года.
— Что думаете о переходе Сауся в «Спартак»?
— По‑моему, это агония. На перспективу — да. Понятно, что он себя проявил в «Балтике», эта команда преподнесла сюрприз.
Но вот так бросаться на игроков и забирать их… Они только полсезона неплохо отыграли. Это большой риск, — сказал Кирьяков.
Саусь в этом сезоне провел 19 матчей за калининградцев во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.