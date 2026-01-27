«Вест Хэм» вернул Жулио «Брайтону». Защитника, сыгравшего 4 матча, арендовали в сентябре до конца сезона

В начале сентября лондонцы арендовали защитника до конца сезона. Сегодня клуб подтвердил, что аренда футболиста завершена.
«Вест Хэм» вернул Игора Жулио «Брайтону».
В начале сентября лондонцы арендовали защитника до конца сезона. Сегодня клуб подтвердил, что аренда футболиста завершена.
27-летний игрок провел всего 4 матча за «молотобойцев».
