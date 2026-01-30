Родриго об удалении в игре с «Бенфикой»: «Я немного увлекся, жалуясь на затягивание времени. Приношу извинения фанатам, клубу, партнерам, тренеру. “Реал” продолжит бороться за ЛЧ!»

Мадридский клуб уступил португальцам (2:4) в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
На 7-й добавленной минуте Родриго получил две желтые карточки за споры с главным арбитром Давиде Массой.
"Вчера я немного увлекся, жалуясь на затягивание времени. Обычно я так не поступаю.
Меня никогда раньше не удаляли с поля в качестве игрока «Реал Мадрид», и я понимаю последствия. Приношу свои извинения болельщикам, клубу, моим партнерам по команде и тренеру.
Мы останемся едины и продолжим бороться за этот значок и за эту Лигу чемпионов! ?" — написал Родриго в своем аккаунте в X.