Губерниев о Сафонове: «Хотел закрепиться в “ПСЖ”, и это получилось. Не ссыкло, не требовал аренды, когда проигрывал конкуренцию»

«Сафонов на данный момент игрок уровня основного состава “ПСЖ”. С учетом состояния здоровья все может меняться, но он доказал, что психологически может быть первым номером.
Он огромный молодец, в отличие от очень многих, не боялся, шел вперед, не требовал аренды, когда проигрывал конкуренцию. Он хотел закрепиться в составе команды, и в целом у него это получилось. Желаю ему всяческих удач, он хороший футболист и не ссыкло", — сказал Губерниев.
