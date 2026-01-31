Экс-игрок «Зенита» Жерсон получил травму в первом матче за «Крузейро»

Футболист вышел в стартовом составе против «Ботафого», на 78-й минуте его были вынуждены унести с поля на носилках. В итоге «Крузейро» проиграл со счетом 4:0. О сроках восстановления и характере травмы Жерсона пока ничего не сообщается.