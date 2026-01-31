Ричмонд
Аленичев — лучший российский футболист XXI века по версии Черданцева, Акинфеев и Аршавин — в топ-3, Семак — 5-й, Широков — 7-й, Дзюба — 8-й, Головин — 10-й

Комментатор Георгий Черданцев составил топ-10 лучших российских футболистов XXI века.

Источник: Спортс"

Первую строчку занял бывший полузащитник «Спартака», «Ромы» и «Порту» Дмитрий Аленичев.

Полный список выглядит так:

1. Дмитрий Аленичев;

2. Игорь Акинфеев;

3. Андрей Аршавин;

4. Юрий Жирков;

5. Сергей Семак;

6. Александр Кержаков;

7. Роман Широков;

9. Сергей Игнашевич;

