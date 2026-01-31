Аленичев — лучший российский футболист XXI века по версии Черданцева, Акинфеев и Аршавин — в топ-3, Семак — 5-й, Широков — 7-й, Дзюба — 8-й, Головин — 10-й

Первую строчку занял бывший полузащитник «Спартака», «Ромы» и «Порту» Дмитрий Аленичев.
Полный список выглядит так:
1. Дмитрий Аленичев;
2. Игорь Акинфеев;
3. Андрей Аршавин;
4. Юрий Жирков;
5. Сергей Семак;
6. Александр Кержаков;
7. Роман Широков;
8. Артем Дзюба;
9. Сергей Игнашевич;
10. Александр Головин.
