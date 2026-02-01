Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
завершен
Монако
4
:
Ренн
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
4
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
4
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
3
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Марсель
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Арсенал
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Сассуоло
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Жирона
0
П1
X
П2

«Ливерпуль» победил «Ньюкасл» (4:1), выиграв в АПЛ с крупным счетом впервые с апреля 2025 года. Тогда разгромили «Тоттенхэм» — 5:1

«Ливерпуль» одержал победу над «Ньюкаслом» (4:1) в 24-м туре АПЛ, выиграв с крупным счетом в чемпионате впервые с прошлого сезона.

Источник: Спортс"

27 апреля 2025 года команда под руководством Арне Слота разгромила «Тоттенхэм» в матче 34-го тура со счетом 5:1.

«Ливерпуль» выиграл в АПЛ впервые за 6 матчей — у «Ньюкасла». Дальше — игра с «Ман Сити».