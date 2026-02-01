«Ливерпуль» победил «Ньюкасл» (4:1), выиграв в АПЛ с крупным счетом впервые с апреля 2025 года. Тогда разгромили «Тоттенхэм» — 5:1

27 апреля 2025 года команда под руководством Арне Слота разгромила «Тоттенхэм» в матче 34-го тура со счетом 5:1.
«Ливерпуль» выиграл в АПЛ впервые за 6 матчей — у «Ньюкасла». Дальше — игра с «Ман Сити».
«Ливерпуль» одержал победу над «Ньюкаслом» (4:1) в 24-м туре АПЛ, выиграв с крупным счетом в чемпионате впервые с прошлого сезона.
