Флик о 3:1 с «Эльче»: «Отличная игра. “Барса” упустила много моментов, но главное — это 3 очка. Ямаль, возможно, выделялся больше остальных»

«Мне очень понравилось начало матча. У нас было много моментов, и мы их упустили, но самое главное — это три очка. Мы провели отличную игру, хотя забив больше голов, мы смог бы более эффективно распределить игровое время с прицелом на следующие матчи».
О Ямале.
«Он растет, он на другом уровне. Он очень важен для нас, я всегда говорю о команде, но, возможно, сегодня он выделялся больше остальных. Мне нравится наблюдать за ним, за тем, как он создает моменты, это приятно видеть».
О де Йонге.
«То же самое, что и с Ламином. В первом тайме он мало получал мяч, но в конце первого тайма и в начале второго он показал фантастическую игру».
О повреждениях у Рафиньи и Кунде.
"Будем надеяться, что с ними все в порядке. Предполагалось, что Рафинья сыграет 60 минут, потому что он уже чувствовал усталость, но в итоге мы решили, что он сыграет только 45. Он устал, но я думаю, что с ним все в порядке.
То же самое касается Кунде: он что-то почувствовал, и мы посмотрим, что произойдет завтра, но будем надеяться, что с ними обоими все в порядке и ничего серьезного", — сказал Флик.