Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
завершен
Монако
4
:
Ренн
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
4
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
4
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
3
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Марсель
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Арсенал
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Сассуоло
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Жирона
0
П1
X
П2

Флик о 3:1 с «Эльче»: «Отличная игра. “Барса” упустила много моментов, но главное — это 3 очка. Ямаль, возможно, выделялся больше остальных»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги игры с «Эльче» в 22-м туре Ла Лиги (3:1).

Источник: Sports

«Мне очень понравилось начало матча. У нас было много моментов, и мы их упустили, но самое главное — это три очка. Мы провели отличную игру, хотя забив больше голов, мы смог бы более эффективно распределить игровое время с прицелом на следующие матчи».

О Ямале.

«Он растет, он на другом уровне. Он очень важен для нас, я всегда говорю о команде, но, возможно, сегодня он выделялся больше остальных. Мне нравится наблюдать за ним, за тем, как он создает моменты, это приятно видеть».

О де Йонге.

«То же самое, что и с Ламином. В первом тайме он мало получал мяч, но в конце первого тайма и в начале второго он показал фантастическую игру».

О повреждениях у Рафиньи и Кунде.

"Будем надеяться, что с ними все в порядке. Предполагалось, что Рафинья сыграет 60 минут, потому что он уже чувствовал усталость, но в итоге мы решили, что он сыграет только 45. Он устал, но я думаю, что с ним все в порядке.

То же самое касается Кунде: он что-то почувствовал, и мы посмотрим, что произойдет завтра, но будем надеяться, что с ними обоими все в порядке и ничего серьезного", — сказал Флик.