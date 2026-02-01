Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал
0
:
Райо Вальекано
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.63
П2
9.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Торино
1
:
Лечче
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
6.20
П2
52.00
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.35
П2
3.45
Футбол. Англия
17:00
Астон Вилла
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.57
П2
3.52
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.55
П2
5.50
Футбол. Англия
17:00
Ноттингем Форест
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.56
П2
3.94
Футбол. Франция
17:00
Лион
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.77
П2
3.85
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.23
П2
5.00
Футбол. Испания
18:15
Бетис
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.65
П2
4.37
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Ницца
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.45
П2
3.56
Футбол. Франция
19:15
Тулуза
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.67
П2
5.10
Футбол. Англия
19:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.21
П2
1.72
Футбол. Германия
19:30
Боруссия Д
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.05
П2
11.50
Футбол. Италия
20:00
Кремонезе
:
Интер
Все коэффициенты
П1
12.50
X
6.05
П2
1.28
Футбол. Испания
20:30
Хетафе
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.95
X
2.91
П2
2.84
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
9.50
X
4.70
П2
1.46
Футбол. Франция
22:45
Страсбур
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.15
X
4.55
П2
1.61
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.22
П2
3.60

Смолов о футболистах с сильной аурой: «Рамос, на Ибрагимовича невозможно не обратить внимания. На Роналду и Неймара все смотрят, но аура, харизма и энергетика — это Златан»

Бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов назвал футболистов с самой сильной аурой.

Источник: Спортс"

— Есть такое понятие, как аура. Вот в целом человек идет и… От кого она исходила?

— Ну, Рамос, наверное, кстати, он такой с точки зрения энергетики. Сейчас скажу, еще кто.

Знаешь, я не пересекался на поле, но в моем ощущении это Златан [Ибрагимович]. Я с ним в жизни пересекался, и от него вот это энергетически…

— Как будто злодей?

— Нет-нет, нет ощущения, что он злодей. Но просто, скажем так, невозможно на него не обратить внимания. Он приковывает к себе взгляд, приковывает к себе внимание.

Очевидно, что ты и на Криштиану [Роналду] будешь смотреть, все на него смотрят, и на Неймара, например, потому что такого уровня игроки. Но то, о чем ты говоришь, аура, харизма и энергетика, то вот Златан, мне кажется, — сказал Смолов в выпуске на ютуб-канале BetBoom Esports.