Смолов о футболистах с сильной аурой: «Рамос, на Ибрагимовича невозможно не обратить внимания. На Роналду и Неймара все смотрят, но аура, харизма и энергетика — это Златан»

— Есть такое понятие, как аура. Вот в целом человек идет и… От кого она исходила?
— Ну, Рамос, наверное, кстати, он такой с точки зрения энергетики. Сейчас скажу, еще кто.
Знаешь, я не пересекался на поле, но в моем ощущении это Златан [Ибрагимович]. Я с ним в жизни пересекался, и от него вот это энергетически…
— Как будто злодей?
— Нет-нет, нет ощущения, что он злодей. Но просто, скажем так, невозможно на него не обратить внимания. Он приковывает к себе взгляд, приковывает к себе внимание.
Очевидно, что ты и на Криштиану [Роналду] будешь смотреть, все на него смотрят, и на Неймара, например, потому что такого уровня игроки. Но то, о чем ты говоришь, аура, харизма и энергетика, то вот Златан, мне кажется, — сказал Смолов в выпуске на ютуб-канале BetBoom Esports.