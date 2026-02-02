Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Ювентус
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Хайденхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
2
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Фулхэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Лилль
0
П1
X
П2

Спаллетти после 4:1 с «Пармой»: «У Ювентуса» есть потенциал стать отличной команды. Бремер и Маккенни должны хвалить не меня, а партнеров по команде"

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти дал комментарий по итогам матча Серии А против «Пармы» (4:1).

Источник: Спортс"

После игры специалиста похвалили футболисты команды Бремер и Уэстон Маккенни. Маккенни назвал тренера «уникальным».

"Если они так сказали, то это, конечно, приятно.

Для меня важно иметь взаимопонимание с командой, которая хочет получать удовольствие от игры, потому что именно так раскрывается тот уровень мастерства, который мы увидели. Футболисты никогда не должны выключаться от игры, всегда должны быть сосредоточены и готовы к следующей ситуации.

Каждая игра — это шаг к обучению, это непрерывный процесс. В любом случае я сказал им, что они не должны хвалить меня, а партнеров по команде.

У «Ювентуса» есть потенциал стать отличной командой, в том числе благодаря единству и удовольствию, которое они получают на тренировках и в матчах. Они сочетают энтузиазм с целеустремленностью, независимо от того, что от них требуется", — сказал Лучано Спаллетти.