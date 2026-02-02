Спаллетти после 4:1 с «Пармой»: «У Ювентуса» есть потенциал стать отличной команды. Бремер и Маккенни должны хвалить не меня, а партнеров по команде"

После игры специалиста похвалили футболисты команды Бремер и Уэстон Маккенни. Маккенни назвал тренера «уникальным».
"Если они так сказали, то это, конечно, приятно.
Для меня важно иметь взаимопонимание с командой, которая хочет получать удовольствие от игры, потому что именно так раскрывается тот уровень мастерства, который мы увидели. Футболисты никогда не должны выключаться от игры, всегда должны быть сосредоточены и готовы к следующей ситуации.
Каждая игра — это шаг к обучению, это непрерывный процесс. В любом случае я сказал им, что они не должны хвалить меня, а партнеров по команде.
У «Ювентуса» есть потенциал стать отличной командой, в том числе благодаря единству и удовольствию, которое они получают на тренировках и в матчах. Они сочетают энтузиазм с целеустремленностью, независимо от того, что от них требуется", — сказал Лучано Спаллетти.