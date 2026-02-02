Спаллетти после 4:1 с «Пармой»: «У Ювентуса» есть потенциал стать отличной команды. Бремер и Маккенни должны хвалить не меня, а партнеров по команде"

Для меня важно иметь взаимопонимание с командой, которая хочет получать удовольствие от игры, потому что именно так раскрывается тот уровень мастерства, который мы увидели. Футболисты никогда не должны выключаться от игры, всегда должны быть сосредоточены и готовы к следующей ситуации.