Вальверде про 2:1 с «Райо»: «Реал» провел отличный матч, но мы не можем ждать ошибки от соперника. Нужно улучшать игру в атаке и забивать больше"

"Мы потерпели тяжелое поражение, которого никто не хочет, в Лиге чемпионов, турнире, в котором многие из нас стремятся победить. Мы хотели реабилитироваться, у нас появилась первая такая возможность, и думаю, что мы провели отличную игру.
Победы приносят радость и меняют настроение. Но для меня самое главное — продолжать совершенствоваться и расти как команда. Мы не можем постоянно ждать ошибки от соперника. Нам нужно улучшать игру в атаке и забивать больше голов.
Это очень важные три очка для нас. Мы играли хорошо, хотя и не создавали явных голевых моментов. Замены, сделанные тренером, добавили энергии. Это то, что нам нужно, когда все сосредоточены и работают на сто процентов. Вышедшие на замену футболисты это показали, и они сыграли очень важную роль в изменении хода матча, помогли нам победить", — сказал Федерико Вальверде.
«Реал» выручил пенальти на 90+7! Чуть не отпустили «Барсу» даже с голом Винисиуса.