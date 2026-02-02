Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Ювентус
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Хайденхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
2
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2

Вальверде про 2:1 с «Райо»: «Реал» провел отличный матч, но мы не можем ждать ошибки от соперника. Нужно улучшать игру в атаке и забивать больше"

Капитан «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал победу над «Райо Вальекано» (2:1) в матче Ла Лиги.

Источник: Спортс"

"Мы потерпели тяжелое поражение, которого никто не хочет, в Лиге чемпионов, турнире, в котором многие из нас стремятся победить. Мы хотели реабилитироваться, у нас появилась первая такая возможность, и думаю, что мы провели отличную игру.

Победы приносят радость и меняют настроение. Но для меня самое главное — продолжать совершенствоваться и расти как команда. Мы не можем постоянно ждать ошибки от соперника. Нам нужно улучшать игру в атаке и забивать больше голов.

Это очень важные три очка для нас. Мы играли хорошо, хотя и не создавали явных голевых моментов. Замены, сделанные тренером, добавили энергии. Это то, что нам нужно, когда все сосредоточены и работают на сто процентов. Вышедшие на замену футболисты это показали, и они сыграли очень важную роль в изменении хода матча, помогли нам победить", — сказал Федерико Вальверде.

«Реал» выручил пенальти на 90+7! Чуть не отпустили «Барсу» даже с голом Винисиуса.