Обладатель «Золотого мяча» Бензема перешел в «Аль-Хиляль»

Ранее Бензема выступал за испанский «Реал» и французский «Лион». В составе мадридского клуба нападающий четырежды выиграл чемпионат Испании, три раза — кубок страны, пять раз стал победителем Лиги чемпионов. В 2022 году Бензема получил «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира по версии французского журнала France Football. В составе «Реала» он провел 648 матчей, в которых забил 354 гола и занимает второе место в списке лучших бомбардиров клуба.