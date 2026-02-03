Ричмонд
Обладатель «Золотого мяча» Бензема перешел в «Аль-Хиляль»

Ранее француз выступал за «Аль-Иттихад».

Источник: Соцсети

ТАСС, 3 февраля. Французский нападающий Карим Бензема подписал контракт с футбольным клубом «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О сроке соглашения с 38-летним футболистом не сообщается.

С 2023 года француз выступал за «Аль-Иттихад», с которым в 2025 году стал чемпионом Саудовской Аравии. 29 января газета L'Equipe сообщила, что Бензема отказался играть за «Аль-Иттихад», поскольку клуб предложил игроку контракт с пониженной зарплатой.

Ранее Бензема выступал за испанский «Реал» и французский «Лион». В составе мадридского клуба нападающий четырежды выиграл чемпионат Испании, три раза — кубок страны, пять раз стал победителем Лиги чемпионов. В 2022 году Бензема получил «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира по версии французского журнала France Football. В составе «Реала» он провел 648 матчей, в которых забил 354 гола и занимает второе место в списке лучших бомбардиров клуба.

В составе сборной Франции Бензема выступал с 2007 по 2022 год и провел 97 матчей, в которых забил 37 голов. В 2021 году форвард вместе с национальной командой стал победителем Лиги наций, на чемпионате мира 2022 года Бензема со сборной Франции завоевали серебряные медали.