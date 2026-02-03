Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.98
X
3.18
П2
2.60
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
4
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Бернли
0
П1
X
П2

Аршавин о Дуране: «Не знаю, кто он такой и где он играл. Я подписал бы в “Зенит” Месси, если бы была возможность — он принес бы чемпионство»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном переходе Джона Дурана в петербургский клуб.

Источник: Sports.Ru

"Я не знаю, кто такой Джон Дуран и где он играл. Не могу ничего сказать.

Если бы была возможность, подписал бы в «Зенит» Месси. Я бы от такого игрока не отказывался. Он бы усилил команду и принес чемпионство", — сказал Аршавин.