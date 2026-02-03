Аршавин о Дуране: «Не знаю, кто он такой и где он играл. Я подписал бы в “Зенит” Месси, если бы была возможность — он принес бы чемпионство»

"Я не знаю, кто такой Джон Дуран и где он играл. Не могу ничего сказать.
Если бы была возможность, подписал бы в «Зенит» Месси. Я бы от такого игрока не отказывался. Он бы усилил команду и принес чемпионство", — сказал Аршавин.
Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном переходе Джона Дурана в петербургский клуб.
