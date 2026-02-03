Дешам считает, что Мбаппе не будет пробегать 11 км за матч: «У него много других качеств. Килиан — нападающий, было бы нелепо, если бы у него не было определенной доли эгоизма»

"У него есть образ очень эгоистичного игрока, индивидуалиста. Конечно, он нападающий, было бы нелепо, если бы у него не было определенной доли эгоизма… Я могу заверить вас, что он из тех, кто знает, что с тех пор, как он стал капитаном, его слово имеет вес для всей команды.
Если вы хотите критиковать Килиана, говоря, что он должен пробегать не менее 11 километров за матч… Расслабьтесь, он не будет этого делать. Но, с другой стороны, у него есть много качеств, которые важны и имеют решающее значение", — сказал Дешам.