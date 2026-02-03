Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
перерыв
Болонья
0
:
Милан
2
П1
23.00
X
9.50
П2
1.12
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
4
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Бернли
0
П1
X
П2

Дешам считает, что Мбаппе не будет пробегать 11 км за матч: «У него много других качеств. Килиан — нападающий, было бы нелепо, если бы у него не было определенной доли эгоизма»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал стереотипное представление о Килиане Мбаппе.

Источник: Спортс"

"У него есть образ очень эгоистичного игрока, индивидуалиста. Конечно, он нападающий, было бы нелепо, если бы у него не было определенной доли эгоизма… Я могу заверить вас, что он из тех, кто знает, что с тех пор, как он стал капитаном, его слово имеет вес для всей команды.

Если вы хотите критиковать Килиана, говоря, что он должен пробегать не менее 11 километров за матч… Расслабьтесь, он не будет этого делать. Но, с другой стороны, у него есть много качеств, которые важны и имеют решающее значение", — сказал Дешам.