Девушка Винисиуса о фото в чокере с именем игрока: «Я не покорная, не завишу от мужчины — я просто люблю Вини. Он всегда говорит: “Ты самая сумасшедшая из всех, кого я встречал&

Девушка Винисиуса Жуниора Вирджиния Фонсека прокомментировала фотосессию в образе модели Лумы де Оливейры.

Источник: Спортс"

Инфлюэнсер надела чокер с именем вингера «Реала» — так же, как де Оливейра надевала чокер с именем Эйке Батисты, ее мужа.

"В то время люди говорили, что Лума подчиняется своему мужу. Я смотрю на это иначе. Я верю в то, что она любила его и хотела возвысить его в тот момент, когда все вокруг возвышали ее. Вот что такое пара: люди растут вместе, дополняют друг друга — потому что иначе нет смысла быть вместе.

Я отнюдь не покорная, и это видно, правда? Я не завишу от мужчины. У меня своя жизнь, своя карьера, свои дети, и я здесь с чокером с именем Вини потому, что он мой парень и я его люблю. Вот и все! Хочу, чтобы он разделил этот момент со мной.

Я попросила прислать мне эти фото без обработки. Он не в курсе. Я просто сказала ему: «Собираюсь сняться для Gshow в образе Лумы». Я отправила ему снимок своего лица. Потом мы провели фотосессию, и я собираюсь отправить ему эти снимки и посмотреть на его реакцию. Он скажет, что я сумасшедшая!

Он всегда говорит: «Ты самая сумасшедшая из всех, кого я встречал в своей жизни», — рассказала Фонсека.

Девушка Винисиуса снялась в чокере с именем вингера «Реала» и карнавальном боди, повторив образ модели Лумы. Игрок написал: «Самая крутая из всех».