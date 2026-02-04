Девушка Винисиуса о фото в чокере с именем игрока: «Я не покорная, не завишу от мужчины — я просто люблю Вини. Он всегда говорит: “Ты самая сумасшедшая из всех, кого я встречал&

Я отнюдь не покорная, и это видно, правда? Я не завишу от мужчины. У меня своя жизнь, своя карьера, свои дети, и я здесь с чокером с именем Вини потому, что он мой парень и я его люблю. Вот и все! Хочу, чтобы он разделил этот момент со мной.