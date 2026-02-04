Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Милан
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
4
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Бернли
0
П1
X
П2

Гвардиола о политических проблемах в мире: «Геноцид в Палестине, события на Украине, в России, в Судане — это происходит у нас на глазах. Никогда в истории у нас не было такой ясной и

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался об общественно-политических проблемах в мире.

Источник: Спортс"

"Никогда, никогда в истории человечества — никогда, никогда у нас не было такой ясной информации перед глазами, как сейчас: геноцид в Палестине, то, что происходит на Украине, то, что происходит в России, то, что происходит по всему миру — в Судане, везде.

Это все происходит у нас на глазах. Хотим мы это видеть или нет — это наша проблема, проблема людей. Это наши проблемы.

В конце концов, есть кадры. Это не просто мнения о том, была игра хорошей или плохой, что произошло здесь или там, кого надо было выпускать — этого игрока или другого", — сказал Гвардиола.