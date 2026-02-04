Экс-судья Фернандес о неудалении Канселу за наступ на ногу игроку «Альбасете»: «Это “остаточное действие” после игры в мяч — без безрассудства и чрезмерной силы. Монтеро верно оценил э

Защитник «Барселоны», уже имевший желтую карточку, выбил мяч и в продолжении эпизода наступил на ногу Дани Бернабеу. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро не стал показывать португальцу вторую желтую.
«Этот момент подпадает под то, что Технический комитет арбитров называет “остаточным действием”: контакт, который происходит после игры в мяч, без безрассудства и без чрезмерной силы.
Мунуэра Монтеро правильно интерпретировал эпизод, посчитав, что критерии для второго предупреждения отсутствовали", — написал Фернандес.
Изображение: кадр из трансляции.