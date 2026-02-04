Ричмонд
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Милан
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
4
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Бернли
0
П1
X
П2

Экс-судья Фернандес о неудалении Канселу за наступ на ногу игроку «Альбасете»: «Это “остаточное действие” после игры в мяч — без безрассудства и чрезмерной силы. Монтеро верно оценил э

Бывший судья Павел Фернандес разобрал спорный момент с Жоау Канселу в конце первого тайма матча с «Альбасете» в Кубке Испании (2:1).

Источник: Спортс"

Защитник «Барселоны», уже имевший желтую карточку, выбил мяч и в продолжении эпизода наступил на ногу Дани Бернабеу. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро не стал показывать португальцу вторую желтую.

«Этот момент подпадает под то, что Технический комитет арбитров называет “остаточным действием”: контакт, который происходит после игры в мяч, без безрассудства и без чрезмерной силы.

Мунуэра Монтеро правильно интерпретировал эпизод, посчитав, что критерии для второго предупреждения отсутствовали", — написал Фернандес.

Изображение: кадр из трансляции.