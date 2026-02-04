Игорь Корнеев: «Спартаку» нужен вратарь, который сильнее Максименко. Помазун примерно одинакового с ним уровня"

Голкипер красно-белых Илья Помазун получил травму в ходе тренировок на сборах и выбыл на срок около месяца.
Первым номером команды является Александр Максименко, выступающий в основном составе московского клуба с сезона-2018/19.
— «Спартаку» нужен вратарь, который сильнее Максименко. По‑моему, Помазун примерно одинакового с ним уровня.
— Максименко не надо продлевать?
— Я не знаю, какая там ситуация. Все зависит от условий. Не знаю, чем это закончится. Если есть возможность продлить, то надо оставлять.
Но «Спартаку» нужен вратарь сильнее, — сказал Корнеев.