Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
06.02
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.51
П2
3.50
Футбол. Италия
06.02
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.15
П2
3.60
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
4
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Милан
3
П1
X
П2

Канчельскис о Роналду в «Зените»: «Пригласить всегда можно! Но вопрос: приехал бы он к нам? Даже если была бы другая ситуация в мире, были бы еврокубки…»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис ответил на вопрос о том, может ли «Зенит» пригласить Криштиану Роналду.

В понедельник 40-летний форвард сборной Португалии пропустил матч чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда» (1:0). Ранее стало известно, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами, в частности, с «Аль-Хилалем». Он также выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции».

Также сообщалось, что Криштиану считает, что PIF мешает его клубу бороться за чемпионство, и может покинуть «Аль-Наср» летом ради перехода в МЛС или европейскую лигу.

«Роналду в “Зените”? Пригласить всегда можно! Но вопрос: приехал бы он к нам? Даже если сейчас была бы другая ситуация в мире, были бы еврокубки… Не знаю, приехал ли бы он в Россию.

Но повторюсь, пригласить можно любого! Главное, чтобы этот человек приехал и подписал контракт, а это уже другое. Будет смысл о чем-то здесь говорить, если будут конкретные предложения", — сказал Канчельскис.