Канчельскис о Роналду в «Зените»: «Пригласить всегда можно! Но вопрос: приехал бы он к нам? Даже если была бы другая ситуация в мире, были бы еврокубки…»

В понедельник 40-летний форвард сборной Португалии пропустил матч чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда» (1:0). Ранее стало известно, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами, в частности, с «Аль-Хилалем». Он также выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции».
Также сообщалось, что Криштиану считает, что PIF мешает его клубу бороться за чемпионство, и может покинуть «Аль-Наср» летом ради перехода в МЛС или европейскую лигу.
«Роналду в “Зените”? Пригласить всегда можно! Но вопрос: приехал бы он к нам? Даже если сейчас была бы другая ситуация в мире, были бы еврокубки… Не знаю, приехал ли бы он в Россию.
Но повторюсь, пригласить можно любого! Главное, чтобы этот человек приехал и подписал контракт, а это уже другое. Будет смысл о чем-то здесь говорить, если будут конкретные предложения", — сказал Канчельскис.