Гендиректор «Аль-Хилаля» о недовольстве Роналду трансфером Бензема: «Надо спросить его, что не так. У нас самый мощный и популярный клуб в Саудовской Аравии — меня не удивил выбор Карима&raqu

Генеральный директор «Аль-Хилаля» Эстеве Кальсада высказался о недовольстве Криштиану Роналду по поводу трансфера Карима Бензема.

Источник: Спортс"

Французский нападающий перешел в клуб из Эр-Рияда после расторжения контракта с «Аль-Иттихадом». Сообщалось, что форвард «Аль-Насра» Роналду выступал против перехода Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции».

«Надо спросить его, что не так. Нам представилась уникальная возможность, потому что мы искали нападающего, а Бензема — обладатель “Золотого мяча” и обладает потрясающим талантом. Более того, ему не нужно адаптироваться к нашей лиге. Для нас это сработало идеально, и мы уже видим коммерческую выгоду.

Хотя это подписание было продиктовано спортивной необходимостью, мы постарались выжать из него максимум. Меня не удивляет, что Бензема выбрал «Аль-Хиляль», потому что это самый мощный и популярный клуб в Саудовской Аравии", — сказал Кальсада в эфире программы El Larguero на Cadena SER.

«У нас есть три источника финансирования трансферов: продажа атрибутики, правительственная программа по приобретению лучших игроков и принц, который помогает клубу получать значительные ресурсы», — добавил руководитель «Аль-Хилаля».